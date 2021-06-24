Стало известно, перейдет Яремчук в "Милан"

Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины и "Гента" 25-летний Роман Яремчук не пройдет в "Милан".

В бельгийском клубе ничего не знают об интересе со стороны "россонери" к нападающему.

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"Это смешно. Мы в таком не участвуем", - заявил директор "Гента" Мишель Луважи в комментарии для Het Laatste Nieuws.

По сообщению СМИ, "Милан" хочет арендовать форварда с правом выкупа. "Гент" требует за украинца €30 млн.

Роман Яремчук выступает за "Гент" с 2017 года. К тому играл за "Александрию" и "Динамо". В прошлом сезоне Яремчук забил 23 гола в 43 матчах за "Гент". Сейчас нападающий играет на Евро-2020/21 в составе сборной Украины. На групповом этапе Роман забивал в ворота Нидерландов и Северной Македонии.