Стало известно, отпустит ли "Шахтер" Тайсона

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" не планирует досрочно отпускать одного из лидеров команды 33-летнего Тайсона.

"Горняки" хотят, чтобы футболист доработал свой контракт с клубом до конца и не будут его менять на других игроков. Действующее соглашение действует до конца сезона. Футболиста перевели в молодежную команду из-за дисциплинарных санкций.

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"На сегодня "Шахтер" не предлагает Тайсону новый контракт. Также "Шахтер" не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант по покупке Винисиуса Тобиаса, а Тайсон станет частью сделки, тогда, возможно, он сможет выехать раньше. Это латиноамериканский рынок, там может все измениться в последние минуты. На сегодня позиция "Шахтера" - Тайсон останется в команде и будет в дубле как бы то ни складывались какие-то слухи", - сказал журналист Александр Денисов в эфире "Денисов Time".

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. До этого 3 года играл за "Металлист". Бразильца перевели в молодежную команду за отказ выходить на замену в матче Лиги Европы против "Ромы". 4 апреля "Шахтер" проведет свой следующий матч в рамках УПЛ против "Ворсклы". Начало игры в 17:00.