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понедельник, 11 января 2021 10:29

Стало известно, отпустит ли "Гент" Яремчука зимой

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Стало известно, отпустит ли &quot;Гент&quot; Яремчука зимой
Роман Яремчук является главным форвардом сборной Украины. Фото: REUTERS

Бельгийский "Гент" не планирует продавать форварда сборной Украины 25-летнего Романа Яремчука во время зимнего трансферного окна.

Наставник команды Хейн Ванхазебрук заявил, что лидеры команды останутся. Покинуть "Гент" смогут только те футболисты, которые имеют мало игровой практики.

"Обычно те игроки, которых мы не хотим отпускать, не идут. Футболисты, которые слишком мало играют, могут иметь варианты для отъезда. Но из железных игроков основы зимой не уйдет никто ", - цитирует тренера Belgiumsoccer.be.

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В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Роман Яремчук провел 15 матчей и забил 9 голов.

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