Стало известно, от каких игроков планирую избавиться в "Динамо"

Луческу указал на позиции, которые требуют усиления. Фото Рейтер

Стало известно, о каких кадровых моментах на недавней встрече говорили главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис. По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", столичный клуб ищет усиления на 3 позиции, а также готов расстаться с целой группой футболистов, которые не помогают достичь результата.



"Насчет трансферов. Заказаны 3 позиции: центральный защитник, центральный полузащитник и форвард. Обещаны как минимум 2 . Как бы не скромничал Игорь Суркис, с Драговичем и "Байером" переговоры таки ведутся, и Луческу такой вариант нравится. Курбелис из "Панатинаикоса" все так же в шорт-листе на позицию ЦПЗ. Станоевичу и Вукоевичу поставлена задача по той же позиции, включая и ЦЗ. Есть варианты по "Партизану" и хорватской молодежке. Латиноамериканский вектор четко обозначен для усиления атаки.



Теперь по выходу. Для достижения чемпионства главным тренером определены люди, которых продавать зимой крайне нежелательно. Цыганков и Миколенко. Очевидно, никто и не ожидает хороших зимних предложений, учитывая нынешний депрессивный трансферный рынок.



Ищут команду Бойко, зарплата и нынешний статус которого в клубе пребывают на разных полюсах. Есть четкое видение, что Нещерет весной должен быть как минимум голкипером №2. Шабанову. Дуэлунду, который является наиболее высокооплачиваемым игроком, наряду с Цыганковым. В полугодичную аренду могут отдать Цитаишвили. Остается вопрос по Попову и Русину. Ну и Супряга. Тут все будет зависеть от подписания готового форварда.



Весной можем увидеть что-то новое. Луческу остается", – сказано в сообщении.

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Мирча Луческу возглавил "Динамо" в июле этого года.