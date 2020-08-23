Стало известно, оставит ли "Рома" Фонсеку на следующий сезон

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Португальский тренер Пауло Фонсека будет работать с "Ромой" в следующем сезоне.

Новый владелец "волков" Дэн Фридкин решил оставить главного тренера команды, информирует ForzaRoma.

Будущее португальского специалиста обсуждался в течение последних недель, и руководство клуба решилось дать наставнику еще один шанс.

Американский богател Фридкин оценит результаты "Ромы" в следующем сезоне и только потом решать, продолжать сотрудничество с португальцем на более длительный срок. Контракт Фонсеки рассчитан до лета 2021 года.

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В прошлом сезоне "Рома" не смогла пробиться в Лигу чемпионов финишировав на 5 месте в Серии и потупилась в 1/8 Лиги Европы будущему победителю турнира "Севильи".