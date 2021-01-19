Стало известно, на сколько дисквалифицировали Месси за удар соперника по голове

Лионель Месси смог избежать длительной дисквалификации. Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" 33-летний Лионель Месси получил дисквалификацию на 2 игры.

Аргентинец пропустит матчи с "Корнелией" в Кубке Испании и с "Эльче" в чемпионате, сообщает Marca.

В финале Суперкуба Испании Месси получил красную карту. Главный арбитр Хесус Хиль Мансано удалил аргентинца на 120-й минуте за удар сзади по голове нападающего Асьера Вильялибре.

Месси грозила дисквалификация от 2 до 12 матчей, но нарушение правил определили, как бессознательная грубость.

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"Барселона" проиграла финал Суперкубка Испании "Атлетико" со счетом - 2: 3.