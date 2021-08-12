Стало известно, кто заменит Маркевича в УАФ

Алексей Михайличенко провалился во главе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Вице-президент Украинской ассоциации футбола 58-летний Алексей Михайличенко станет новым куратором сборных Украины.

На этом посту экс-тренер "Динамо" заменит Мирона Маркевича, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Маркевич на этой должности работал пять лет. Подал в отставку после того, как его кандидатуру на пост тренера сборной Украины не утвердили.

Алексей Михайличенко работает в УАФ с лета 2021 года. Перед этим почти 20 лет был в системе "Динамо". Выполнял функции спортивного директора, ассистента главного тренера и работал наставником в сезоне 2019/20.