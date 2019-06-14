Стало известно, кто станет новым тренером "Ювентуса"

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2250
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2934
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 21537
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7434
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 765
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2493
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2673
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5373
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
16
10
10
15
8
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Видео
Все видео
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
Сборная России Ю-20 пропустила гол от вратаря соперника
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
"Фанаты" "Олимпика" оконфузились на митинге у Дома футбола - эпическое видео
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли
Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью
Мухаммед Али завершил бой с украинцем вничью
Корейский вратарь может затмить Лунина
Корейский вратарь может затмить Лунина
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1503
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2961
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5184
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 378
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 11:00

Стало известно, кто станет новым тренером "Ювентуса"

  Комментировать
Стало известно, кто станет новым тренером &quot;Ювентуса&quot;
Сарре вернется снова работать в Италию

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри близок к назначению на пост тренера "Ювентуса".

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, сейчас стороны согласовывают последние подробности сделки.

Сообщается, что "Ювентус" заплатит за тренера компенсацию, которая будет состоять с фиксированной суммы и бонусов за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало окончательно известно, в каком клубе продолжит карьеру Гризманн

Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет "Челси", после чего сможет подписать с туринским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

https://www.sports.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто станет новым тренером "Ювентуса"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 34231
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 28970
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 24180
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 21546
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
2
 Просмотров: 11349
Спорт
УЕФА открыл дело против сборной Украины
УЕФА открыл дело против сборной Украины Просмотров: 306
"Торонто" стал чемпионом НБА
"Торонто" стал чемпионом НБА Просмотров: 9
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС Просмотров: 126
Наставника сборной Сербии уволили после разгромного поражения от Украины
Наставника сборной Сербии уволили после разгромного поражения от Украины Просмотров: 90
Футболисты Мамаев и Кокорин попадут в колонию
Футболисты Мамаев и Кокорин попадут в колонию Просмотров: 117
Больше всего комментируют
25
Приходько выиграла суд у Порошенко
20
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
18
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
15
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
14
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 408
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua