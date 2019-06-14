Стало известно, кто станет новым тренером "Ювентуса"

Сарре вернется снова работать в Италию

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри близок к назначению на пост тренера "Ювентуса".

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, сейчас стороны согласовывают последние подробности сделки.

Сообщается, что "Ювентус" заплатит за тренера компенсацию, которая будет состоять с фиксированной суммы и бонусов за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард.

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Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет "Челси", после чего сможет подписать с туринским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.