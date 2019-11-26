Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020

Евро-2020 может пройти без России. Фото: из открытых источников

Сборная Шотландии, которая заняла третье место в одной отборочной группе к Евро-2020 с Россией, может отправиться на чемпионат вместо россиян.

Как сообщает агентство Telegraph, если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поддержит рекомендации комитета соответствии УЕФА придется принимать серьезное решение, пишет "Обозреватель"

На Евро-2020 Россия принять четыре матча, в том числе один четвертьфинал. Часть билетов на эти поединки уже продана, но может быть принято решение о переносе игр из Санкт-Петербурга в Стокгольм. Именно шведский город осталось за бортом при выборе городов-хозяев Евро-2020 в 2014-м году.

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Россию подозревают в фальсификации допинговых тестов. Если вина будет доведена до конца, то россияне могут остаться без крупных спортивных турниров на 4 года.