Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 531
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 882
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9396
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1557
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 981
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 918
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
11
11
17
14
3
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Видео
Все видео
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании
Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании
Немецкий футболист нокаутировал арбитра с одного удара
Немецкий футболист нокаутировал арбитра с одного удара
Милевский расплакался после завоевания чемпионства в Беларуси
Милевский расплакался после завоевания чемпионства в Беларуси
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6138
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2637
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2277
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1287
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 513
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 11:31

Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020

  Комментировать
Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020
Евро-2020 может пройти без России. Фото: из открытых источников

Сборная Шотландии, которая заняла третье место в одной отборочной группе к Евро-2020 с Россией, может отправиться на чемпионат вместо россиян.

Как сообщает агентство Telegraph, если исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) поддержит рекомендации комитета соответствии УЕФА придется принимать серьезное решение, пишет "Обозреватель"

На Евро-2020 Россия принять четыре матча, в том числе один четвертьфинал. Часть билетов на эти поединки уже продана, но может быть принято решение о переносе игр из Санкт-Петербурга в Стокгольм. Именно шведский город осталось за бортом при выборе городов-хозяев Евро-2020 в 2014-м году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Россию не поеду ни за какие деньги" - Вернидуб

Россию подозревают в фальсификации допинговых тестов. Если вина будет доведена до конца, то россияне могут остаться без крупных спортивных турниров на 4 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Объявили военное положение

Минеральную воду открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 32032
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 27892
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 17865
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 16470
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
Авария заблокировала движение под Киевом: кадры жуткого столкновения
23
 Просмотров: 14940
Спорт
Ребров готов рассмотреть предложение от "Динамо"
Ребров готов рассмотреть предложение от "Динамо" Просмотров: 207
"У него четверо детей" - Сабо рассказал, почему Шевченко не возглавит "Динамо"
"У него четверо детей" - Сабо рассказал, почему Шевченко не возглавит "Динамо" Просмотров: 576
"Шахтер" не приехал играть от обороны "- Каштру об матче с" Манчестер Сити "
"Шахтер" не приехал играть от обороны "- Каштру об матче с" Манчестер Сити " Просмотров: 90
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
Голкипер "Кальяри" ударил в лицо соперника
 Просмотров: 333
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
11
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
Голосов: 134
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua