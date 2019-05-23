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четверг, 23 мая 2019 17:42

Стало известно, кто из иностранных тренеров может возглавить "Динамо"

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Стало известно, кто из иностранных тренеров может возглавить &quot;Динамо&quot;
Адам Навалка успешно работал со сборной Польши, а на клубном уровне не имеет никаких успехов.

Экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может заменить Александра Хацкевича на посту главного тренера "Динамо".

Киевское Динамо размышляет над приглашением бывшего наставника сборной Польши Адама Навалкы, сообщает "Команда 1", ссылаясь на польские источники.

Во главе "кадры" специалист дошел 1/4 финала Евро-2016, где в серии пенальти уступил будущему победителю турнира - Португалии. Также вывел команду на чемпионат мира-2018, но там удачного результата показать не удалось - вылет на групповом этапе.

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В сезоне 2018/19 Адам Навалка работал в "Леху", где играет Владимир Костевич, но был уволен по ходу сезона из-за неудачных результатов.

https://football24.ua
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Дата
23
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