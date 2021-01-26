Стало известно, кто футбольных клубов заработал больше 2020 году

Каталонская "Барселона" заработала больше среди футбольных клубов в 2020 году.

Ежегодное исследование Deloitte Football Money League определило двадцатку клубов, наиболее обогатились в сезоне 2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Из-за пандемии коронавируса доходы клубов уменьшились на 12 процентов.

"Барселона" заработала € 715.1 млн за прошлый год "Реал" расположился на второй строчке с суммой в € 714. 9 млн. На 3-м месте "Бавария" с €634.1 Закрывает топ-5 самых клубов "Ливерпуль ", который заработал € 558.6 млн.

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"Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании уступая "Атлетико" 10-ю пунктами. Следующий матч каталонцы проведут 27-го января против "Райо Вальекано" в рамах Кубка Испании. Начало игры - в 22. 00.