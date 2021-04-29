Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне

Наставник "Милана" Стефано Пиоли останется работать с командой в следующем сезоне.

Руководство "россонери" полностью доверяет итальянском специалисту, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах, сообщает Milan Reports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пирло в шаге от отставки из "Ювентуса"

Пиоли останется работать с "Миланом" даже если команда не сможет выйти в Лигу чемпионов следующего сезона.

После двух поражений подряд "Милан" оказался на "непроходимой" пятой строчке Серии А. Команда Пиоли уступает "Ювентусу" и "Наполи" лишь по дополнительным показателям. Руководство клуба довольно прогрессом команды и не будет делать трагедии из возможной неудачи.

Стефано Пиоли работает с "Миланом" с 2019 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне "Милан" лидировал в чемпионате Италии в первом круге и смог выйти в 1/8 Лиги Европы.

1 мая "в россонери" сыграют дома против "Бенавенто". Начало матча в 21:45.