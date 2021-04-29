Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
Благодарны, что обществу не безразлично - избрали директора УКФ
Благодарны, что обществу не безразлично - избрали директора УКФ
Просмотров: 9
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 54
Топ-10 мест за небольшие деньги: где качественно отдохнуть вдвоем на майские праздники
Топ-10 мест за небольшие деньги: где качественно отдохнуть вдвоем на майские праздники
Просмотров: 108
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 216
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 657
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 756
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Юнайтед" разбил "Рому" с невероятным счетом
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Манчестер Сити" благодаря Зинченко дожал ПСЖ
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
"Заря" в матче со скандальным судейством проиграла "Олимпику"
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
Как "Манчестер Сити" прошёл ПСЖ
"Челси" не смог дожать "Реал"
"Челси" не смог дожать "Реал"
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 216
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 657
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 378
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1260
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 342
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 19:53

Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне

  Комментировать
Стало известно, кто будет тренировать &quot;Милан&quot; в следующем сезоне
Стефано Пиолb возглавляет "Милан" с 2019 года. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Милана" Стефано Пиоли останется работать с командой в следующем сезоне.

Руководство "россонери" полностью доверяет итальянском специалисту, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах, сообщает Milan Reports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пирло в шаге от отставки из "Ювентуса"

Пиоли останется работать с "Миланом" даже если команда не сможет выйти в Лигу чемпионов следующего сезона.

После двух поражений подряд "Милан" оказался на "непроходимой" пятой строчке Серии А. Команда Пиоли уступает "Ювентусу" и "Наполи" лишь по дополнительным показателям. Руководство клуба довольно прогрессом команды и не будет делать трагедии из возможной неудачи.

Стефано Пиоли работает с "Миланом" с 2019 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне "Милан" лидировал в чемпионате Италии в первом круге и смог выйти в 1/8 Лиги Европы.

1 мая "в россонери" сыграют дома против "Бенавенто". Начало матча в 21:45.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто будет тренировать "Милан" в следующем сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Погромы вспыхнули из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 29650
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 7398
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7056
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4284
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 4203
Спорт
"Динамо" рискует потерять одного из лидеров
"Динамо" рискует потерять одного из лидеров Просмотров: 450
"Закрой свой рот!" - игрок ПСЖ оскорбил Гвардиолу
"Закрой свой рот!" - игрок ПСЖ оскорбил Гвардиолу Просмотров: 333
ПСЖ хотел приобрести Ярмоленко
ПСЖ хотел приобрести Ярмоленко Просмотров: 171
Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете
Стало известно, с кем сборная Украины будет играть на Евробаскете Просмотров: 45
Свитолина вылетела из турнира в Мадриде
Свитолина вылетела из турнира в Мадриде Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
6
Летом газ для населения не подешевеет
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 554
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть