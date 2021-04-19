Стало известно, кто будет тренировать "Барселону" в следующем сезоне

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Наставник каталонской "Барселоны" 58-летний Рональд Куман останется работать с командой и в следующем сезоне.

Президент каталонцев Жоан Лапорта намерен сохранить специалиста из Нидерландов, сообщает Diario Sport.

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"Лапорта всегда выступал за оценку работы по спортивным результатам, и выигранный трофей (Кубок Испании. - Gazeta.ua) должен только подтолкнуть президента к озвучиванию в ближайшее время решение, которое во многом уже был сформирован.

Работой в непростой период Куман заслужил право и дальше оставаться в проекте.

Более того, в последние недели Куман уже фактически приступил к планированию состав "Барселоны" на следующий сезон - он составляет список игроков, которые должны прийти и уйти", - говорится в сообщении издания.

Рональд Куман работает с "Барселоной" с лета 2020 года. До этого работал со сборной Нидерландов. В текущем сезоне "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидера "Атлетико" на пять очков, но имея игру в запасе. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала от ПСЖ. 22 апреля каталонцы сыграют дома против "Хетафе". Начало матча в 23:00.