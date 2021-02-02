Стало известно, кто будет принимать чемпионат мира по хоккею

Чемпионат мира будет принимать только Латвия.

Латвия примет чемпионат мира по хоккею 2021.

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение о проведении чемпионата мира по хоккею-2021 информирует официальный сайт организации.

Местом проведения турнира станет столица Латвии Рига.

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Напомним, что изначально ЧМ-2021 должен был пройти в Риге и Минске, но в середине января ИИХФ отказала столице Беларуси в праве принимать турнир из-за того, что сейчас невозможно обеспечить благосостояние команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Новое место проведения турнира совет ИИХФ выбирал из трех вариантов: только Латвия, Латвия совместно со Словакией (Братислава) и Латвия вместе с Данией (Хернинг).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня 2021.