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четверг, 23 июля 2020 13:31

Стало известно, кто будет помогать Луческу в "Динамо"

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Стало известно, кто будет помогать Луческу в &quot;Динамо&quot;
Александр Спиридон и Мирча Луческу. Фото: ФК "Шахтер".

Ассистентом Мирчи Луческу в "Динамо" станет 60-летний Александр Спиридон.

Молдавский специалист уже дал согласие войти в тренерский штаб "Динамо", сообщает informatiabucuresti.ro

В 2004-2016 годах тренер работал помощником Луческу в "Шахтере". Также был ассистентом румына в российском "Зените". Последним местом работы Спиридона была сборная Молдовы.

Имена других тренеров, которые войдут в новый штаб "Динамо", пока остаются неизвестными.

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По сообщению СМИ, Мирча Луческу согласовал все детали контракта с киевским "Динамо" и в ближайшее время возглавит столичную команду.

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