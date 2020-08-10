Стало известно, кто будет первым летним новичком "Ливерпуля"

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1152
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 531
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2205
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1341
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18747
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
16
10
7
11
11
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Видео
Все видео
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
Луческу хочет подписать в "Динамо" форварда сборной Турции
Луческу хочет подписать в "Динамо" форварда сборной Турции
Украинский футболист во время матча травмировал половой орган
Украинский футболист во время матча травмировал половой орган
Виллиан вспомнил годы в "Шахтере"
Виллиан вспомнил годы в "Шахтере"
"Бавария" уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Барселоной"
"Бавария" уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с "Барселоной"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1161
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 531
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1620
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2205
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 531
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 13:23

Стало известно, кто будет первым летним новичком "Ливерпуля"

  Комментировать
Стало известно, кто будет первым летним новичком &quot;Ливерпуля&quot;
Юрген Клопп решил усилить защиту "Ливерпуля". Фото: Reuters

Защитник сборной Греции и "Олимпиакоса" 24-летний Константинос Цимикас станет первым летним новичком "Ливерпуля".

"Красные" заплатят за игрока примерно €13 млн. Контракт будет рассчитан на 5 сезонов, сообщает в Twitter журналистка Мелисса Редди.

Медосмотр и подписание контракта с Цимикасом запланировано на следующую неделю.

Греческий футболист, выступающий на позиции левого защитника. "Мерсисайдцы" также вели переговоры с "Норвичем" о трансфере защитника Джамала Льюиса, но не смогли прийти к договоренности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дом игрока "Ливерпуля" ограбили

В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл АПЛ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто будет первым летним новичком "Ливерпуля"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 168902
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 12465
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 8649
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
Как София Ротару 73-летие праздновала - фото
3
 Просмотров: 7506
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6867
Спорт
Ястремская снялась с турнира в Праге
Ястремская снялась с турнира в Праге Просмотров: 45
Экс-чемпион мира по боксу раскритиковал Ломаченко
Экс-чемпион мира по боксу раскритиковал Ломаченко Просмотров: 207
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
Мировому рекорду Инессы Кравец исполнилось 25 лет
 Просмотров: 369
Игрок "Зари" сдал положительный тест на коронавирус
Игрок "Зари" сдал положительный тест на коронавирус Просмотров: 81
"Реал" планирует трансфер лидера "Ювентуса"
"Реал" планирует трансфер лидера "Ювентуса" Просмотров: 324
Больше всего комментируют
2
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
1
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
1
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
Голосов: 734
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua