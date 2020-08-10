Стало известно, кто будет первым летним новичком "Ливерпуля"

Юрген Клопп решил усилить защиту "Ливерпуля". Фото: Reuters

Защитник сборной Греции и "Олимпиакоса" 24-летний Константинос Цимикас станет первым летним новичком "Ливерпуля".

"Красные" заплатят за игрока примерно €13 млн. Контракт будет рассчитан на 5 сезонов, сообщает в Twitter журналистка Мелисса Редди.

Медосмотр и подписание контракта с Цимикасом запланировано на следующую неделю.

Греческий футболист, выступающий на позиции левого защитника. "Мерсисайдцы" также вели переговоры с "Норвичем" о трансфере защитника Джамала Льюиса, но не смогли прийти к договоренности.

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В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл АПЛ.