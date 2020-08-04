Стало известно, кого летом хочет подписать "Барселона"

"Интер" требует за Лоутаро Мартинеса €111 млн. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Во время летнего трансферного окна "Барселона" хочет приобрести Лоутаро Мартинеса и Эрика Гарсию.

Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу заявил, что попытается приобрести нападающего "Интера" Мартинеса и центрального защитника "Манчестер Сити" Гарсию, сообщает Diario Sport.

Для этого Барселоне следует сначала продать целый ряд игроков. А именно: Фелиппе Коутиньо, Жан-Клера Тодибо, Брейтвейта (только зимой присоединился к клубу), Фирпо, Ивана Ракитича и Самуеля Умтити.

Каталонцы уже смогли приобрести португальца Тринкау, испанца Педри и обменяли Артура на игрока "Ювентуса" Миролема Пьянича.

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В прошлом сезоне "Барселона" проиграла чемпионскую гонку "Реалу", но еще продолжает выступать в Лиге чемпионов.