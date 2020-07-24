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пятница, 24 июля 2020 16:08

Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора

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Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора проведут бой в октябре. Фото: Reuters

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой должен состояться в октябре 2020 года.

Именно такую дату назвал менеджер британского боксера Дэвид Хэй, сообщает iFL TV.

Бой должен состояться в начале или в середине месяца. Точная дата поединка и место проведения боя еще остаются неизвестными. Представители боксеров ведут переговоры. Оба боксера хотят, чтобы поединок прошел со зрителями.

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Бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса.

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24
июля

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