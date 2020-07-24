Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дериком Чисорой должен состояться в октябре 2020 года.
Именно такую дату назвал менеджер британского боксера Дэвид Хэй, сообщает iFL TV.
Бой должен состояться в начале или в середине месяца. Точная дата поединка и место проведения боя еще остаются неизвестными. Представители боксеров ведут переговоры. Оба боксера хотят, чтобы поединок прошел со зрителями.
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Бой Усик - Чисора должен был состояться 23 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса.
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