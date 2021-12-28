Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

Криштиану Роналду второй раз защищает цвета "МЮ". Фото: Getty Images

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии 36-летний Криштиану Роналду планирует играть до 40 лет.

Мама звездного футболиста Мария Долореш Авейру раскрыла дальнейшие планы сына.

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"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста. Он сказал, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", - резюмировала Долореш в комментарии The Sun.

В феврале следующего года Роналду исполнится 37. Он связан с МЮ контрактом до лета 2023-го. Также Криштиану успел поиграть за "Ювентус", "Реал" и "Спортинг".