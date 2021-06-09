Стало известно, когда Майк Тайсон проведет следующий бой

Майк Тайсон сейчас проводит только выставочные бои. Фото: Reuters

Легендарный американский тяжеловес 54-летний Майк Тайсон проведет следующий бой в сентябре.

Об этом заявил тренер американского боксера Рафаэль Кордейро, сообщает bjpenn.com.

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"Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен и всегда приходит на тренировки, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что планируется на сентябрь. Я не знаю, кто будет следующим соперником. Его компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре", - сказал Кордейро.

29 ноября 2020 Майк Тайсон провел выставочный бой против Роя Джонса, который завершился вничью. Платную трансляцию выставочного боя американских ветеранов бокса посмотрели 1,2 млн американцев. Тайсон - американский профессиональный боксер. Тайсон был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. Он был первым тяжеловесом, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно.