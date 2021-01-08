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пятница, 08 января 2021 20:28

Стало известно, когда Лунин дебютирует за "Реал"

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Стало известно, когда Лунин дебютирует за &quot;Реал&quot;
Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Дебют вратаря сборной Украины 22-летнего Андрея Лунина за "Реал" планируется 20-21 января.

Именно в это время сливочные сыграют матч Кубка Испании против "Алькояно", сообщает Madrid Xtra.

Соперник мадридцев выступает в Сегунде В. Это третий по силе дивизион Испинии. В предыдущем раунде турнира "Алькояно" выбил представителя Ла Лиги "Уэска".

В кубковых матчах ведущие клубы дают отдых основным игрокам. Лунин сможет заменить в воротах "Реала" Тибо Куртуа.

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Андрей Лунин играет за "Реал" выступает за "Реал" с 2018 года. Украинский вратарь не провел еще ни одного матча за "сливочных". Выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

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