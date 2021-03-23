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вторник, 23 марта 2021 11:44

Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой

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Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий бой
Василий Ломаченко еще не определился с последующим соперником. Фото: Instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует провести следующий бой в июле 2021 года.

Соперник Ломаченко пока остается неизвестен, рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

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"Ведутся переговоры о том, что в июле Ломаченко должен выйти на ринг. Искать соперников не трудно, потому что он - Василий Ломаченко, и все хотели бы с ним побоксировать. Я не думаю, что это проблема - найти соперников.

Реванш с Лопесом? Это Теофимо Лопес, это не соперник. Конечно, у Василия есть большое желание вернуть пояс. Он хочет, а там как пойдет. Ломаченко полностью восстановился и готов", - сказал менеджер в эфире канала "USACHEV TV ".

18 октября 2020 Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопесу. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу.

Ломаченко восстанавливается от операции на плече. Ранее сообщалось о том, что соперником Ломаченко может стать Девин Хейни.

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