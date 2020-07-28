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вторник, 28 июля 2020 11:29

Стало известно, когда "Гент" продаст Яремчука

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Стало известно, когда &quot;Гент&quot; продаст Яремчука
Роман Яремчук играет за "Гент" с лета 2017 года. Фото: УАФ

Бельгийский "Гент" планирует форварда сборной Украины Романа Яремчука летом 2021 после проведения Евро-2020.

По мнению представителей бельгийского клуба, именно в это время цена на футболиста будет максимальной.

"Я сегодня разговаривал с Яремчуком, и ему в клубе четко сказали, что его трансфер возможен только после чемпионата Европы.

Они планируют, что он ярко сыграет за Украину и можно будет выгодно продать", - рассказал Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

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Роман Яремчук является основным форвардом сборной Украины. В услугах футболиста заинтересованы английские и итальянские команды.

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