Стало известно, какую команду будет тренировать Шевченко

Андрей Шевченко 5 лет работал со сборной Украины. Фото: Reuters

Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, близок к назначению на должность главного тренера в клуб чемпионата Италии – "Дженоа". Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

Как отмечает источник, уже в ближайшее время "Дженоа" и Шевченко могут прийти к соглашению, после чего о сотрудничестве может быть объявлено официально. Это будет трёхлетний или двухлетний контракт с опцией продления на третий год. При этом никаких объявлений касательно расставания с нынешним наставником – 57-летним итальянцем Давиде Баллардини – пока не последовало.

Стороны находятся в финальной стадии согласования контракта, который будет рассчитан до 2023 года с зарплатой в € 1,8 млн в год.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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На данный момент "Дженоа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле "Рому".