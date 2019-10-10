Стало известно, какой канал в Украине покажет матчи Кубка мира-2022

По словам Ярослава Лодыгина матча Кубка мира 2022 покажет только один государственный телеканал. Фото: из открытых источников

Матчи Кубка мира 2022 в Украине можно будет посмотреть на общедоступном канале "UA: Первый", об этом сообщает "Трибуна".

Генеральный продюсер "UA: Первый" Ярослав Лодыгин рассказал о ситуации с трансляцией матчей чемпионата мира-2022. Он отметил, что права уже находятся в собственности общественно вещателя, а также подчеркнул, что передавать их другим телеканалам никто на намерен.

"Имеем ли мы право на ЧМ-2022? Да. У нас есть приоритетное право на такие турниры как у члена Европейского вещательного союза. Это и является нашим преимуществом в борьбе за огромное количество спортивных соревнований ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда сборные Украины и России смогут сыграть футбольный матч

В прошлом году "UA: Первый" не транслировал матчи чемпионата мира, который состоялся в России. Вместо этого права были переданы телеканала "Интер", который совместно с "НТН" и показывал поединки Мундиаля.