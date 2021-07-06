Стало известно, какой итальянский клуб хочет приобрести Cуспрягу

Итальянская "Дженоа" заинтересована в услугах форварда "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супряги.
Украинского нападающего хочет видеть в команде тренер итальянской команды Давиде Баллардини, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голы потенциальных новичков не позволили "Динамо" победить "Базель"
"Дженоа" вступила в переговоры с "Динамо". По сообщению СМИ, сумма перехода может составить €9 млн.
Супряга начинал прошлый сезон в роли основного нападающего, но затем потерял место в составе команды.
Владислав Супряга в прошлом сезоне провел 31 матч, в которых забил три мяча. Контракт игрока действует до лета 2025 года.
В прошлом сезоне "Дженоа" заняла 11-е место среди 20 команд Серии А.
Комментарии