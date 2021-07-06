Стало известно, какой итальянский клуб хочет приобрести Cуспрягу

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Итальянская "Дженоа" заинтересована в услугах форварда "Динамо" и молодежной сборной Украины 21-летнего Владислава Супряги.

Украинского нападающего хочет видеть в команде тренер итальянской команды Давиде Баллардини, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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"Дженоа" вступила в переговоры с "Динамо". По сообщению СМИ, сумма перехода может составить €9 млн.

Супряга начинал прошлый сезон в роли основного нападающего, но затем потерял место в составе команды.

Владислав Супряга в прошлом сезоне провел 31 матч, в которых забил три мяча. Контракт игрока действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне "Дженоа" заняла 11-е место среди 20 команд Серии А.