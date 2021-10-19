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вторник, 19 октября 2021 13:40

Стало известно, какая сборная хочет пригласить Луческу

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Стало известно, какая сборная хочет пригласить Луческу
Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с 2020 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Румынии заинтересована в услугах наставника "Динамо" 76-летнего Мирчи Луческу.

Наставник команды Румынии Мирел Рэдой заявил о желании покинуть пост, информирует Тelekomsport.ro.

Это произойдет после завершения квалификации к Кубку мира-2022.

По информации источника, среди претендентов на замену Рэдою являются: Космин Олерой, Адриан Мата, Дан Петреску, Эдвард Иорданеску, Лауренц Регекампф и Мирча Луческу.

Контракт Мирчи Луческу киевлянами рассчитан до лета 2024 года.

20 октября "Динамо" сыграет против "Барселоны" в рамах третьего тура Лиги чемпионов. Начало игры в 19.45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 1981-го по 1986 год. На Евро-2016 был консультантом сборной.

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19
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