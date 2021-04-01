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четверг, 01 апреля 2021 18:23

Стало известно, как УЕФА планирует изменить заявку команд на Евро-2020/21

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Стало известно, как УЕФА планирует изменить заявку команд на Евро-2020/21
Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Участники Евро-2020 смогут увеличить заявку команды на 2 игроков.

УЕФА планирует принять решение об увеличении заявки национальных команд на финальную часть Евро-2020/21 с 23 до 25 человек, сообщает The Times.

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Этот вопрос подниматься на последнем собрании исполкома организации и получило положительные отзывы. Такое решение связано с тяжелым клубным сезоном из-за пандемии коронавируса. Клубы играют по 2 раза в неделю. Как следствие - футболисты получают дополнительные травмы.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины на групповом этапе турнира сразится с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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