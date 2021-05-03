Стало известно имя нового тренера "Шахтера"

Де Дзерби приедет в Украину. Фото: Reuters

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби станет тренером "Шахтера".

По информации журналиста, клуб подпишет с тренером контракт на 2 года.

Также сообщается, что с Де Дзерби в "Шахтер" придут несколько его помощников.

Нынешняя команда Де Дзерби идет восьомой в чемпионате Италии.

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Ранее была информация, что "Шахтер" предлагает Де Дзерби 3-летний контракт на общую сумму 10 млн евро. Также контракт тренеру предлагала "Фиорентина", но получила отказ. Ранее появилась информация, что "Шахтер" может возглавит тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо.