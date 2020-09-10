Стало известно, где проведет следующий сезон Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес в прошлом сезоне проиграл финал Лиги Европы. Фото: gettyimages.com

Форвард "Интер" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес не изменит клуб под летнего трансферного окна.

В услугах нападающего была заинтересована каталонская "Барселона", видела в лице Лаутаро Мартинеса усиления собственной линии акты. Лионель Месси был лично заинтересован в трансфере своего земляка.

"Он не покинет" Интер ". Им интересуется не только "Барселона", но Лаутаро знает, что он уже играет за большой клуб", - рассказал вице-президент итальянской команды Хавьер Дзанетти в комментарии Marca

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Лоутаро Мартинес выступает за "Интер" с 2018 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 111 млн евро.