Стало известно, где может продолжить карьеру Тайсон

Тайсон хочет вернуться в Бразилию после расистского скандала. Фото: ФК "Шахтер"

Руководство бразильского "Интернасьонала" планирует в зимнее трансферное окно сделать очередную попытку вернуть в команду вингера "Шахтера" Тайсона.

Ожидается, что боссы бразильского клуба проведут переговоры с футболистом в декабре, когда он вернется в страну в отпуск. В случае, если с самим Тайсоном вопрос личного контракта удастся решить, то "Интернасьонал" рассчитывает в содействии с игроком попытаться убедить руководителей "Шахтера" пойти навстречу пожеланиям футболиста и отпустить его в Бразилию.

Ранее "Интернасьонал" делал целый ряд попыток вернуть Тайсона, который является клубным воспитанником, но всякий раз натыкался на отказ "Шахтера", сообщает "sport.ua"

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Тайсон снова заговорил о желании вернуться в Бразилию. Поводом для этого стал недавний расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове.