Стало известно, будет ли Гвардиола работать в "Ювентусе"

Гвардиола останется тренером "МС" и в следующем сезоне.

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не переедет этим летом работать в Италию

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал слухи о переговорах с наставником "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой.

"У нас не было никаких контактов с Пепом Гвардиолой, мы не начинали с ним никаких переговоров по поводу поста тренера " ​Ювентуса".

У него контракт с "Манчестер Сити", эти слухи звучат очень странно", - рассказал Паратичи.

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В этом сезоне Гвардиола стал чемпионом Англии и выиграл Кубок Англии. Однако в 1/4 Лиги чемпионов его "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэму". "Ювентус" после победы в Серии А и вылета в четвертьфинале Лиги чемпионов решил уволить тренера Аллегри.