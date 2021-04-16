Стали известны участники полуфинала Лиги Европы

Финал Лиги Европы состоится в Польше. Фото: REUTERS

15 апреля состоялись повторные матчи 1/4 Лиги Европы.

Матчи прошли без сенсаций. Фавориты идут в следующий раунд турнира.

Самая большая неожиданность - проход "Ромы". Команда Пауло Фонсека смогла переиграть "Аякс". В Амстердаме "римляне" оказались сильными, а в Италии хозяева смогли сдержать соперника -1:1.

"Арсенал" доказал, что домашняя ничья с "Славией", была случайной. Подопечные Микеля Артеты решили все вопросы в Праге еще в 1-м тайме, когда забили хозяевами 3 гола. Чехи "поплыли" после 1-го пропущенного гола. Хозяева пытались идти вперед, высоко встречать соперника, но "канониры" благодаря высоким командным и индивидуальным скоростям просто уничтожали защиту соперника.

"Вильярреал" выбил 2-е подряд "Динамо" в Лиге Европы. Вслед за киевским от испанцев досталось из Загребу.

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Минимальная победа в Хорватии позволяла подопечным Унаи Эмери вести спокойно игру. Хозяева методично и целенаправленно расшатывали защиту соперника держа мяч. Хорваты долго не выдержали и под конец 1-го тайма дважды пропустили. Вопрос победителя пары была решена.

2-я половина игры была похожа на товарищеский матч. Испанцы контролировали полностью игру, а хорваты пытались идти вперед, но это было не эффективно. Под конец игры Мислав Оршич забил гол престижа. "Вильярреал" победил - 2:1.

"Манчестер Юнайтед" "убил" всю интригу в матче против "Гранады" в начале матча. Эдисон Кавани забил быстрый гол хозяев. После домашнего поражения -0:2 испанцам нужно было создавать чудо. Они стремились атаковать, давить на соперника, но класс "манкунианцев" был просто выше. Под конец матча гости забили в свои ворота 2-й гол.

В полуфиналах Лиги Европы между собой сыграют: "Арсенал" - "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - "Рома". 1-е матчи состоятся 29 апреля, а ответные 6 мая. Финал турнира запланирован на 21 мая в Гданьске.