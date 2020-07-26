Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов

"Динамо" в последний момент завоевало путевку в отбор к Лиге чемпионов. фото uefa.com

Определились все возможные соперники "Динамо" в третьем раунде квалификации ЛЧ.

В 3-й раунд уже пробились или продолжают борьбу "Бенфика" (серебряный призер чемпионата Португалии), "Динамо" (2-е место в УПЛ), "Бешикташ" (бронзовый призер Турции, вместо отстраненного от еврокубков "Трабзонспора"), "Гент" (2-е место в Бельгии), "Краснодар" (3-е место в России), "Виктория" Пльзень (2-е место в Чехии), "Рапид" Вена (2-е место в Австрии), ПАОК (2-е место в Греции), АЗ (2-е место в Нидерландах), "Ренн" (3-е место во Франции) и "Локомотива" Загреб (2-е место в Хорватии). Об этом сообщает "Трибуна".

Киевский клуб точно не сыграет с "Бенфикой", "Бешикташем" и "Гентом", так как все 4 клуба будут сеянными во время жеребьевки за счет более высокого рейтинга. Также киевлянам не выпадет "Краснодар", ведь украинские и российские клубы разводят при жеребьевке.

Таким образом, соперником "Динамо" могут стать "Ренн", "Виктория" Пльзень, "Рапид" Вена, ПАОК, АЗ и "Локомотива". Последним 5 клубам и "Бешикташу" еще предстоит преодолеть 2-й раунд квалификации, в ходе которого отсеются 3 команды. Если вылетит турецкий клуб, то с "Динамо" не сможет сыграть и "Виктория" Пльзень, так как за счет самого высокого среди оставшихся клубов рейтинга тоже станет сеянной.

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Жеребьевка второго раунда квалификации состоится 10 августа, 3-го – 31-го. Процедура пройдут в швейцарском Ньоне.