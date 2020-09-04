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пятница, 04 сентября 2020 09:59

Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций

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Стали известны результаты матчей первого дня Лиги Наций
Лига Наций начала свой второй розыгрыш. Фото: Reuters

3 сентября состоялось первые матчи нового сезона Лиги Наций.

Латвия не смогла дома переиграть Андорру - 0:0. Во втором тайме латвийцы не реализовали пенальти и последние 20 минут игры играли в 10-х уже на удержание счета.

Ирландия смогла спастись в гостевом матче против Богларии только в дополнительное время. Шейн Даффи после подачи с углового помог Ирландии добыть ничью в Софии - 1:1.

Россияне оказались сильнее Сербию -3:1. Дубль на свой счет записал лидер сборной России Артем Дзюба.

Турция сенсационно дома уступила Венгрии - 0:1. Победный гол за 10 минут до конца игры записал на свой счет Доминик Соболлай красивым дальним ударом.

Финляндия дома уступила Уэльса - 0:1. Игра была не очень зрелищной и конструктивной. Дэниел Джеймс отдал передачу-конфетку и Киффер Мур реализовал ее ударом с близкого расстояния.

Сборная Молдовы не смогла довести до победы матч с Косово - 1:1. Хозяева владели преимуществом в первом тайме и повели в счете. Сборная Косово смогла отыграться в середине второго тайма, когда Бололли реализовал быструю атаку гостей.

Словения и Греция расписали безголевую ничью - 0:0. Команды пытались определить победителя в этом матче, но не слишком зрелищная игра завершилась "сухим" счетом

Фарерские острова в результативном матче победили Мальту- 3:2. Хозяева поля до 87-й минуты уступали 1:2, но смогли перевернуть поединок за 3 минуты и одержать победу.

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В первом туре Лиги Наций сборная Украины победила Швейцарию - 2: 1. Следующий поединик команада Андрея Шевченко сыграет 6 августа против Испании.

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Дата
04
сентября

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