Стали известны последние слова Паоло Росси

Паоло Росси побеждал на Кубке мира. Фото: REUTERS

Обладатель "Золотого мяча" и победитель Кубка мира-1982 Паоло Росси перед смертью просил свою жену заботиться об их детей.

Жена легендарного футболиста Федерика Каппеллетти рассказала о последних днях своего мужа, пишет Football Italia.

"Я уверена, что он понял меня. Я сказала: "Знай, что я буду воспитывать наших маленьких девочек и буду помогать твоему 1-му сыну Алессандро.

Мы всегда любили друг друга, мы всегда были близки. Паоло напомнил мне об этом в последнем сообщении, которое он написал мне.

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Я прочитаю его вам: "К сожалению, я не могу заснуть и волнуюсь. Я смотрю на фотографии, которые ты мне посылаешь, и думаю о нашей большой любви. Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь для меня и для наших замечательных маленьких девочек. Ты действительно уникальная благодаря энергии, которую ты даешь, и любви, которую ты можешь дать всем. Я надеюсь, что Господь все это узнает. Желаю тебе всего, что ты заслуживаешь", - сказала Каппелетти.

В Росси осталась жена Федерика и трое детей: София Елена, Мария Виттория и Алессандро.

Паоло Росси выступал за "Ювентус", "Милан", "Виченцу". С туринцами он дважды становился чемпионом Италии. За сборную Италии Росси провел 48 матчей, в которых забил 20 голов. На Кубке-1982 он привел итальянскую сборную к победе, став лучшим бомбардиром турнира с 6 голами. В том же году получил "Золотой мяч".