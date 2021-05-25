Стали известны подробности травмы лидера "Динамо"

Виталий Буяльский был важным игроком для "Динамо" в прошлом сезоне. Фото: Юрий Юрьев

Один из лидеров "Динамо" 28-летний Виталий Буяльский рискует пропустить подготовку команды к новому сезону.

Буяльский получил травму лодыжки в расположении национальной сборной и рискует остаться без футбола на два месяца, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Жаль Буяльского. У него реально проблемы с голеностопом. Они были в течение сезона. Ему нужно делать операцию. Но восстановление займет примерно два месяца. Сейчас у него произошло еще одно повреждение, и оно наложилось на предыдущее.

Возможно, даже так лучше и для самого футболиста, но жаль его. Он выдал фантастический сезон и мог бы быть полезным сборной в той игре, которую предлагает Андрей Шевченко.

Но сейчас у него есть возможность пролечиться. Ведь текущие проблемы могут повлиять на его карьеру. Поэтому сейчас надо спокойно вылечиться", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

Виталий Буяльский стал одним из лидеров "Динамо" с приходом в команду Мирчи Луческу. А активе полузащитника в УПЛ 20 матчей и четыре забитых гола. Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповой стадии сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.