Стали известны новые приключения неугомонного динамовца

Жерсон был в Киеве неполных два года. Фото: ТСН

Полузащитник "Шерифа" Андрей Близниченко рассказал о бывшем одноклубнике Жерсоне Родригеше, который сейчас принадлежит "Динамо" и на правах аренды выступает за "Труа".

"Застал еще его, когда перешел в "Шериф", но у него была травма. Он недельку побегал со мной по кругу, а еще через неделю-две ушел из команды.

Мне рассказывали о нем, что он здесь в ночном клубе брал по доллару и разбрасывал по танцполу. Люди собирали. Такое слышал. Не знаю, правда или нет, но рассказывали, что такое было. Все говорили, что он любил и отдохнуть, и потренироваться, и поиграть. Но отдыхать любил очень часто. Не каждый день, но и не раз в неделю. Любил хорошо отдохнуть несколько раз в неделю.

Не знаю, правда или нет, но говорили, что это было 100%. Рассказывали, что он выходил из дому, брал такси, ехал на базу, машина останавливалась, он говорил таксисту, чтобы счетчик капал, а сам шел на тренировку. Тренировался, мылся, садился в это же такси и ехал домой. И потом просто давал таксисту 100 долларов и говорил до свидания, спасибо. Конечно, таксисты были довольны. Если здесь таксисту дать 100 долларов, он сознание потеряет.

У Жерсона деньги играют не главную роль в жизни. Он очень хороший, добрый, отзывчивый и приятный человек", – сказал Близниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"

Жерсон Родригеш пришел в киевское "Динамо" в 2019 году. За это время сыграл 33 матча, в которых забил 6 мячей. С августа выступает в аренде за французский "Труа".