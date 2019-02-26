Стала известна зарплата новичка "Шахтера"

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Просмотров: 27
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1035
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 621
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
2 Просмотров: 2331
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1350
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 495
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1881
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1413
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 648
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 927
Фото
Все фото
8
6
4
16
14
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Как Зинченко ликовал после успеха в Кубке лиги - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
Назвали наиболее горячих футболисток мира - фото
&quot;Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский&quot; - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
"Выпивали, когда в дверь постучал Лобановский" - Демьяненко празднует 60-летний юбилей
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
В Аргентине попрощались с погибшим в авиакатастрофе Салой - фото
Капитан &quot;Реала&quot; объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Капитан "Реала" объявил о женитьбе - зажигательные фото его избранницы
Видео
Все видео
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
"Шахтер" одолел "Александрию" и сохранил отрыв от "Динамо" - видео
"Шахтер" одолел "Александрию" и сохранил отрыв от "Динамо" - видео
"Динамо" разгромило "Зарю" на старте весенней части УПЛ - видео
"Динамо" разгромило "Зарю" на старте весенней части УПЛ - видео
Агуэро устроил зажигательные танцы после выигрыша Кубка лиги - видео
Агуэро устроил зажигательные танцы после выигрыша Кубка лиги - видео
Интервью
1/5
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1035
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1260
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4194
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2907
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2304
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
3 Просмотров: 972
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
среда, 27 февраля 2019 10:10

Стала известна зарплата новичка "Шахтера"

  Комментировать
Стала известна зарплата новичка &quot;Шахтера&quot;
19-летний бразилец будет получать большую зарплату в Украине. Фото: GREMISTAS

"Шахтер" завершает переход 19-летнего правого вингера "Гремио" Тете. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни, а бразильский клуб, как сообщалось ранее, получит за нее 10 миллионов евро плюс сохранит 15% экономических прав на игрока.

В то же время, как сообщает источник, оклад Тете в "Шахтере" будет весьма высоким, как для игрока его возраста. Отмечается, что молодой бразилец будет получать 120 тысяч евро ежемесячно, а также бонусы за достижение как индивидуальных, так и командных целей.

Также "Шахтер" будет оплачивать билеты на самолет в Бразилию для Тете и возмещать ему расходы на аренду жилья и автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стала известна зарплата новичка "Шахтера"

Тете считается самым ярким воспитанником академии "Гремио" за последние годы, однако дебютировать за основную команду так и не успел, хотя ранее привлекался к тренировкам в национальной сборной Бразилии.

https://sport.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стала известна зарплата новичка "Шахтера"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

"Именно Путин развязал войну в Украине" - убили одного из самых заметных критиков путинского режима

217 назад основали Полтавскую губернию

27 февраля нельзя ходить к врачу: приметы на день

Изверг отрезал голову своей знакомой

В конюшне имени Берии энкаведисты сожгли чеченцев

Луценко отправили за решетку на 4 года

У Лиз Тейлор даже коты имели бриллиантовые ошейники

Самое читаемое
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 83200
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
Любомир Гузар в детстве, во время венчания и застолья - показали жизнь Блаженнейшего в фотографиях
33
 Просмотров: 28227
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 24966
&quot;Обострение&quot;: Сыроид возмутило поведение жены Луценко
"Обострение": Сыроид возмутило поведение жены Луценко 1 Просмотров: 12600
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту
Прощай, немытая Россия: украинцы перестали ездить к оккупанту 1 Просмотров: 11521
Спорт
В лазарете "Манчестер Юнайтед" оказалось сразу 10 футболистов
В лазарете "Манчестер Юнайтед" оказалось сразу 10 футболистов Просмотров: 99
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
"Лацио" и "Милан" не выявили сильнейшего в первой игре полуфинала Кубка Италии
 Просмотров: 18
Определился состав женской сборной Украины на Кубку мира по биатлону
Определился состав женской сборной Украины на Кубку мира по биатлону Просмотров: 153
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" охотятся за звездой "Баварии"
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" охотятся за звездой "Баварии" Просмотров: 108
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
Игрок команды Марадоны забил фантастический мяч - видео
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
12
MARUV не поедет на Евровидение
8
Окружение Порошенко разворовывало оборонку и торговало с Россией - СМИ
6
Газ может подешеветь в 2 раза
6
Freedom-jazz girls band отказались участвовать в Евровидении
5
Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией
Голосов: 331
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua