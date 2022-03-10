Стала известна судьба "Динамо" в Юношеской Лиге УЕФА

Самба Диалло стал одним из лидеров юношеской команды. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не исключили из Юношеской Лиги УЕФА после нападения России на Украину.

Матч против португальского "Спортинга" перенесли с марта на апрель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о главных талантах "Динамо"

"9 марта предстоял матч Юношеской Лиги чемпионов "Динамо" Киев – "Спортинг" Лиссабон. По понятным причинам его нет, но это означает перенос, не более того.

Никто нас выбрасывать не собирается (пусть попробуют!). Пока - где-то на апрель. То есть в прекрасное далеко, которое не будь ко мне жестоко", - написал журналист Артем Франков в Telegram.

"Динамо" должно было сыграть со "Спортингом" 2 марта в Киеве, но игру перенесли на 9 марта, а затем на неопределенный срок. Победитель пары сыграет против "Бенфики" в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА. На предыдущей стадии команда Игоря Костюка победила чемпиона Испании "Депортиво".