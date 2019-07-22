Стал известен соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Соперником "Динамо" в третьем раунде квалификации ЛЧ станет вице - чемпион Бельгии

Определился первый оппонент "Динамо" в Лиге чемпионов 2019/20. В третьем раунде квалификации подопечные Александра Хацкевича сыграют против бельгийского "Брюгге".

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка стадии 3-го раунда квалификации ЛЧ 2019/20. Соперником "Динамо" на этой стадии турнира станет "Брюгге", а первый матч "бело-синие" проведут на выезде, информирует официальный сайт УЕФА.

Отметим, что при жеребьевке киевляне были сеяными. У "бело-синих" было всего 3 потенциальных соперники - "Брюгге", "Истанбул Башакшехир" и ЛАСК (Австрия). Краснодар не мог выпасть "Динамо" из-за решения УЕФА, который продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

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Поединки 3-го раунда пройдут 6, 7 и 13 августа. Команды, которые проигрывают на этой стадии, продолжат борьбу в групповом турнире Лиги Европы.