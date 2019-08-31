Стал известен календарь выступлений "Динамо" и "Александрии" в Лиги Европы

"Динамо" начнет поход за кубком Лиги Европы дома, а "Александрия" – на выезде

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где примут участие две украинские команды. По результатам церемонии "Динамо" попало в группу B, где сыграет с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано", а "Александрия", в свою очередь, в группе I померится силами с "Вольфсбургом", "Гент" и " Сент-Этьеном ".

Чуть позже УЕФА обнародовал и календарь матчей группового этапа.

Тур 1: 19 сентября

"Динамо" - "Мальме" - 19:55

"Вольфсбург" - "Александрия" - 22:00

Тур 2: 3 октября

"Александрия" - "Гент" - 19:55

"Лугано" - "Динамо" - 22:00

Тур 3: 24 октября

"Сент-Этьен" - "Александрия" - 19:55

"Динамо" - "Копенгаген" - 22:00

Тур 4: 7 ноября

"Копенгаген" - "Динамо" - 19:55

"Александрия" - "Сент-Этьен" - 22:00

Тур 5: 28 декабря

"Александрия" - "Вольфсбург" - 19:55

"Мальме" - "Динамо" - 22:00

Тур 6: 12 дек

"Динамо" - "Лугано" - 19:55

"Гент" - "Александрия" - 22:00

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Во время жеребьевки киевляне были сеяными и находились в первой группе, а "Александрия" - в четвертой.