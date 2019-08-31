Стал известен календарь выступлений "Динамо" и "Александрии" в Лиги Европы

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где примут участие две украинские команды. По результатам церемонии "Динамо" попало в группу B, где сыграет с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано", а "Александрия", в свою очередь, в группе I померится силами с "Вольфсбургом", "Гент" и " Сент-Этьеном ".
Чуть позже УЕФА обнародовал и календарь матчей группового этапа.
Тур 1: 19 сентября
"Динамо" - "Мальме" - 19:55
"Вольфсбург" - "Александрия" - 22:00
Тур 2: 3 октября
"Александрия" - "Гент" - 19:55
"Лугано" - "Динамо" - 22:00
Тур 3: 24 октября
"Сент-Этьен" - "Александрия" - 19:55
"Динамо" - "Копенгаген" - 22:00
Тур 4: 7 ноября
"Копенгаген" - "Динамо" - 19:55
"Александрия" - "Сент-Этьен" - 22:00
Тур 5: 28 декабря
"Александрия" - "Вольфсбург" - 19:55
"Мальме" - "Динамо" - 22:00
Тур 6: 12 дек
"Динамо" - "Лугано" - 19:55
"Гент" - "Александрия" - 22:00
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в Харькове против "Манчестер Сити"
Во время жеребьевки киевляне были сеяными и находились в первой группе, а "Александрия" - в четвертой.
Комментарии