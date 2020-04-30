Стаховский задумался над завершении карьеры

Сергей Стаховский - первая ракетка украинского мужского тенниса. Фото: Инстаграм Сергея Стаховского

Лидер сборной Украины по теннису 34-летний Сергей Стаховский задумался над завершении профессиональной карьеры.

Стаховскому трудно поддерживать форму понимая, что лучшие его годы уже позади.

"В условиях карантина трудно поддерживать форму игроку, который понимает, что, возможно, все лучшее позади. Еще есть заряд и желание, но есть и понимание, что нужно работать еще больше, чем до этого или более концентрированно или отдавать больше времени. А это с тремя детьми на шее во время карантина.

"Поэтому я реально оцениваю свои шансы. Я готов их использовать, но если карантин затянется, то будет трудно найти мотивацию тренироваться в полную силу", - сказал Стаховский в интервью xsport

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Сергей Стаховский - Украинский теннисист-профессионал. Обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Занимает 167 место в рейтинге мировых теннисистов.