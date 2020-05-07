Стаховский прокомментировал возможное завершение карьеры

Сергей Стаховский начал терять мотивацию в теннисе. Фото: Reuters

Лидер мужской сборной Украины Сергей Стаховский прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры.

Из-за карантина Стаховский теряет мотивацию готовиться к теннисным матчам.

"Я поддерживаю физическую форму, но все зависит от того, насколько продолжительным будет карантин. Когда скажут, когда возобновится сезон, тогда все будет понятно.

А если карантин затянется, я начну деградировать. У меня не будет стимула развиваться в спортивном направлении, потому что не буду знать, когда все возобновится.

Мне не 24 года (Стаховскому 34 года. - Gazeta.ua), трудно будет возвращаться. Думаю, что вакцину еще полгода не найдут. А если и найдут, то это будет вакцина, которая не прошла все тесты", - цитирует Стаховского "Трибуна".

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Сергей Стаховский - обладатель четырех титулов АТР в одиночном разряде и трех титулов ATP в парном разряде. Первая ракетка Украины.