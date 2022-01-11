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вторник, 11 января 2022 11:05

Стаховский покинул Australian Open

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Стаховский покинул Australian Open
Сергей Стаховский – лидер мужской сборной Украины по теннису. Фото: Вtu.org.ua/

Лидер сборной Украины по теннису 36-летний Сергей Стаховский покинул Australian Open.

Он не смог пройти квалификацию в основную сетку турнира.

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Украинец проиграл в первом круге квалификации американцу Джеффри Джону - 3:6, 4:6.

Соперники встречались впервые. Стаховский подал четыре эйса и реализовал один из двух брейкпоинтов.

В декабре Стаховский заявлял, что может завершить теннисную карьеру после Australian Open в 2022 году. Основная сетка турнира начнется 17 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.

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