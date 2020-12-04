Стадион в Неаполе официально переименовали в честь Марадоны

Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Стадион в Неаполе переименован в честь Диего Марадоны.

Муниципалитет Неаполя единогласно одобрил переименование местного стадиона в честь аргентинца, сообщает Gazzetta dello Sport.

Инициатива поступила от мэра города Луиджи де Магистрис и советника по вопросам экономики Алессандры Клементе.

Стадион "Сан-Паоло" отныне будет называться Диего Армандо Марадона. Таким образом, будет увековечены фамилии легендарного аргентинца, который сыграл за "Наполи" семь лет (1984 - 1991) и дважды приводил клуб к чемпионству.

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Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.