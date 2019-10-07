Стадион "Черноморца" выставили на аутацион

Стадион "Черноморец" находится на берегу моря. Фото: из открытых источников.

Стадион "Черноморец" в Одессе выставили на аукцион. Это пятый раз его пытаются продать.

Об этом сообщает "24 канал".

Продавцом стадиона выступает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Ведь стадион "Черноморец" был на балансе "Имэксбанка", который обанкротился. Стадион будут продавать на "голландском аукционе".

Стартовая цена на стадион - 733 миллиона 250 000 380 гривен. Но стоит отметить, что стадион в Одессе размещено в парке Шевченко на побережье. Сам аукцион состоится 10 октября.

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Местный "Черноморец" сейчас играет в Первой лиге. Одесская команда занимает 9 место среди 16 команд имея в своем активе 14 очков после 12 матчей.