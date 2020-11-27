Стадион "Барселоны" хотят назвать в честь Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Клубный стадион "Барселоны" "Камп Ноу" хотят знавать в честь Лионеля Месси.

Кандидат на пост главы клуба Эмили Руссо хочет переименовать арену в честь Месси, сообщает Goal.

Если и Руссо займет должность, то проведет референдум, чтобы изменить название стадиона "Камп Ноу" в честь звезды клуба Лео Месси.

Не станет препятствием и то, что действующий контракт аргентинца истекает летом 2021 года и он может покинуть клуб. По словам Руссо, Лионель сделал большой вклад в развитие команды, поэтому заслуживает уважения, даже если больше не сыграет за "сине-гранатовых".

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Выборы президента "Барселоны" запланированы на 11 марта 2021 года.