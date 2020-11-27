Стадион "Барселоны" хотят назвать в честь Месси

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 18
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1629
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6678
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
16
10
11
5
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Провокационная и обнаженная: словацкая велосипедистка оставила спорт ради соблазнительных фотосессий
Видео
Все видео
Соперники "Зари" устроили голевую перестрелку
Соперники "Зари" устроили голевую перестрелку
Неудача "Гента" и разгром от Моуриньо: результаты матчей 4-го тура Лиги Европы
Неудача "Гента" и разгром от Моуриньо: результаты матчей 4-го тура Лиги Европы
Почему "Заря" разгромила АЕК
Почему "Заря" разгромила АЕК
Досрочный выход из группы "Баварии" и "Манчестер Сити": результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов
Досрочный выход из группы "Баварии" и "Манчестер Сити": результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов
"Реал" во второй раз обыграл "Интер"
"Реал" во второй раз обыграл "Интер"
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 954
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 522
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 342
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 14:06

Стадион "Барселоны" хотят назвать в честь Месси

  Комментировать
Стадион &quot;Барселоны&quot; хотят назвать в честь Месси
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Клубный стадион "Барселоны" "Камп Ноу" хотят знавать в честь Лионеля Месси.

Кандидат на пост главы клуба Эмили Руссо хочет переименовать арену в честь Месси, сообщает Goal.

Если и Руссо займет должность, то проведет референдум, чтобы изменить название стадиона "Камп Ноу" в честь звезды клуба Лео Месси.

Не станет препятствием и то, что действующий контракт аргентинца истекает летом 2021 года и он может покинуть клуб. По словам Руссо, Лионель сделал большой вклад в развитие команды, поэтому заслуживает уважения, даже если больше не сыграет за "сине-гранатовых".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Месси прокомментировал смерть Марадоны

Выборы президента "Барселоны" запланированы на 11 марта 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стадион "Барселоны" хотят назвать в честь Месси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Снежная королева стала нервным подростком

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 20484
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 17343
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12557
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 9612
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 8856
Спорт
39-летний Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
39-летний Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции Просмотров: 45
"Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог матча Швейцария - Украина должен был решаться на футбольном поле" - Зинченко
"Я свое мнение могу засунуть в одно место, но итог матча Швейцария - Украина должен был решаться на футбольном поле" - Зинченко Просмотров: 126
Марадону похоронили рядом с родителями
Марадону похоронили рядом с родителями Просмотров: 162
Марадона завещал бальзамировать и экспонировать свое тело
Марадона завещал бальзамировать и экспонировать свое тело Просмотров: 225
"Это хорошая таблетка" - Скрипник прокомментировал разгром АЕКа
"Это хорошая таблетка" - Скрипник прокомментировал разгром АЕКа Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Голосов: 7
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть