"Срна всегда был гадким": Вукоевич рассказал о наиболее неприятных игроках в УПЛ

Огнен Вукоевич помогает "Динамо" искать игроков в Хорватии. Фото: "Динамо от Шурика"

Бывший полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал о наиболее неприятных соперниках в чемпионате Украины.

От хорвата особенно досталось игрокам "Шахтера".

"Срна всегда был гадким. Кучер тоже был гадким. А также Хюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были безобразными: и Фернандиньо, и Луис Адриано.

Мы с Срной не родственники, но хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я - самый неприятный игрок "Динамо". Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", - рассказал Вукоевич для Youtube-канала "Динамо".

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Огнен Вукоевич защищал цвета "Динамо" в 2008-2015 годах. Сейчас работает главным тренером сборной Хорватии Ю-20.