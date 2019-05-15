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четверг, 16 мая 2019 13:01

Срна рассматривает варианты по изменению клуба

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Срна рассматривает варианты по изменению клуба
Дарио Срна хочет покинуть "Кальяри" за малого количества игрового времени.

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна этим летом может покинуть "Кальяри".

У хорватского футболиста летом текущего года заканчивается контракт, а переговоры о его продлении идут не слишком быстро, сообщает Corriere dello Sport.

Сам Срна недоволен малым количество и игрового времени в последние месяцы и рассматривает варианты с продолжением карьеры в других клубах, которые уже проявили заинтересованность в услугах хорвата.

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Напомним, Дарио Срна перешел в "Кальяри" летом прошлого года из "Шахтера". В этом сезоне в активе защитника 26 матчей за итальянский клуб во всех турнирах и 3 ассиста.

https://football24.ua
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